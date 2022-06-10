Soruşturmada, "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

İ.B'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli S.T'nin motosikleti, başka bir suçtan tutuklu bulunan Saim T. ile motosiklet takasıyla aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle 'bağış' şartıyla uzlaştı - Son Dakika

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