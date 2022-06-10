Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı - Son Dakika
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Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı

10.06.2022 13:22
Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı

Kırklareli'nde motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan şüpheliyle okul aile birliğine para bağışlaması karşılığında uzlaştı.

Kırklareli'nde motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan şüpheliyle okul aile birliğine para bağışlaması karşılığında uzlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yayla Mahallesi Buzhane Sokağı'nda S.T'nin kullandığı plakasız motosikletin şase numarasının sorgulamasını yaptı.

Ekipler, motosikletin 23 Eylül 2020 tarihinde Vize ilçesinde İ.B'ye ait çalınan motosiklet olduğunu tespit etti.

İ.B'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli S.T'nin motosikleti, başka bir suçtan tutuklu bulunan Saim T. ile motosiklet takasıyla aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada, "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede taraflardan müşteki İ.B, şüphelinin çoğunlukla dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Vize Adalet Erez İlkokulu Okul Aile Birliğine 300 lira bağışlamasını istedi.

S.T. de uzlaşma kapsamında okul aile birliğine belirtilen miktarı bağışladı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle 'bağış' şartıyla uzlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikleti çalınan kişi, aracı başkasından satın alan kişiyle "bağış" şartıyla uzlaştı - Son Dakika
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