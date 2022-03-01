MOTOSİKLETİ ÇALINAN ÜNİVERSİTELİ KURYE: GELECEĞİMİ ÇALDILAR - Son Dakika

AVCILAR'da aile bütçesine katkıda bulunmak için restoranda motosikletli kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ramazan Gözel'in motosikleti çalındı. Gözel, "Motosikletimin daha ödemem gereken her ay 2 bin 500 TL tutarında 6 taksidi var. Ekmek teknemi, hatta geleceğimi çaldılar." dedi.

Hırsızlık olayı geçen hafta sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 6 ay önce taksitle satın aldığı motosikletle gece yemek kuryeliği yapan Ramazan Gözel, motosikleti evinin önüne park ederek zincirledikten sonra evine çıktı. Akşam işe gitmek üzere evden çıkan Gözel, motosikletinin yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Oturduğu binanın güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızın üzerinde kuryeye benzer bir kıyafet, elinde kask, dizlerinde dizlik bulunan bir kişi olduğunu gördü. Hırsızın motosikleti 10 dakika uğraştıktan sonra çalıştırmadan rampa aşağı bırakarak gittiği belirlendi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlatırken, Kırklareli'ndeki Babaeski Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan aynı zamanda çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Ramazan Gözel, "Motosikletimin daha ödemem gereken her ay 2 bin 500 TL tutarında 6 taksidi var. Ekmek teknemi, hatta geleceğimi çaldılar. Çalıştığım işyeri haklı olarak 4 gün sonra motosikletinden haber var mı deyince yerime birini bulun demek zorunda kaldım. Evimizin 4 bin 500 de gideri var. Bugün gittiğim bir iş görüşmesinde bana önerilen asgari ücret. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.