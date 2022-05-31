Motosikleti elini kolunu sallayarak böyle çaldı - Son Dakika
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Motosikleti elini kolunu sallayarak böyle çaldı

31.05.2022 14:17
Motosikleti elini kolunu sallayarak böyle çaldı

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz iki kişi, 20 bin lira değerindeki motosikleti park halindeyken çaldı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz iki kişi, 20 bin lira değerindeki motosikleti park halindeyken çaldı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bu sabah saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi sokakta yürüdüğü sırada park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şahıslardan biri sokaktan geçen başka vatandaşın şüphelenmemesi için yoluna devam ederken, diğeri de motosikletin yanına gitti. Hiçbir şeye aldırış etmeyen hırsız, park halindeki motosiklete binerek ilerlemeye başladı. Daha sonra diğer şüpheli de motosiklete bindi. Ardından motosiklet hırsızları kaçarak kayıplara karıştı.

Sabah uyanan motosiklet sahibi Ahmet Atuğ, aracının yerinde olmadığını tespit etti. Güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen Atuğ, motosikletin çalındığını görünce polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayı anlatan motosiklet sahibi Ahmet Atuğ, "Sabah 07.30 gibi yukardan iki kişi geliyor. Motorumuz park halindeydi, sonra iki kişi aşağıya iniyor, biri geri geliyor. Gözüne kestirmişler büyük ihtimalle, motosikleti yokuş aşağı salıp gidiyorlar. 20 bin TL değerinde. Kafa kilidi var sadece, daha önce de çalınmıştı. Şikayetçi olduk, bulunur inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Motosiklet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti elini kolunu sallayarak böyle çaldı - Son Dakika


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