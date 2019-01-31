Motosikleti Halatla Otomobile Bağlayıp Çektiler
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl- Bursa Karayolu'nda, üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklet otomobilin arkasına halatla bağlanarak çekildi. Otomobil yaklaşık 90 kilometre hızla seyrederken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil ve motosiklet bu halde kilometrelerce gittikten sonra gözden kayboldu.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:05 Kaynak: DHA
BAE, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i de Dinlemiş
Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı
Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven Saldırganlar Serbest