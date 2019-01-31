Son Dakika Haberleri: Motosikleti Halatla Otomobile Bağlayıp Çektiler

Motosikleti Halatla Otomobile Bağlayıp Çektiler

43 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikleti Halatla Otomobile Bağlayıp Çektiler, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile halatla bağlanarak çekilen motosikletteki sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl- Bursa Karayolu'nda, üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklet otomobilin arkasına halatla bağlanarak çekildi. Otomobil yaklaşık 90 kilometre hızla seyrederken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil ve motosiklet bu halde kilometrelerce gittikten sonra gözden kayboldu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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