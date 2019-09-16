Son Dakika Haberleri: Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti
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Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

53 dakika önce

- Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybettiAYDIN - Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallerisnde, motosikleti ile Emirdoğan çayına düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

- Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallerisnde, motosikleti ile Emirdoğan çayına düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Umulru'da yaşayan ve tarımla uğraşan 86 yaşındaki Mehmet Kumcı, tarlasına giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motsikleti ile Emirdoğan çayına düştü.

Bir süre sonra, derenin içerisindeki motosiklet ve yanında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören şahısların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk etapta şüpheli bulunan ölüm olayı Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile aydınlatıldı. 86 yaşındaki Mehmet Kumcı'nun Emirdoğan Çayı üzerinde bulunan toprak setli geçiş esnasında motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştüğü ve oracıkta hayatını kaybettiği tesipt edildi.

Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Umurlu, Efeler, Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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