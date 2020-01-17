Motosikleti ile kaza yapan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikleti ile kaza yapan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosikleti ile kaza yapan genç hayatını kaybetti

46 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kaza sırasında, metrelerce sürüklenen genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir yönünden Buca istikametine ilerleyen Haldun Aydoğdu, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yola savrulan Aydoğdu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma ilgili soruşturma başlatılırken, Aydoğdu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosikleti ile kaza yapan genç hayatını kaybetti

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 06:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikleti ile kaza yapan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]