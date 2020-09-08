Motosikleti ile kaza yapan polis memuru ağır yaralandı - Son Dakika

Motosikleti ile kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenikent Mahallesi Mustafa Özer Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. idaresindeki otomobil, polis memuru Cüneyt Tuga'nın kullandığı motosiklete çarptı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tuga, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Tuga, ameliyata alınırken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda polis ekibi hastaneye gelerek yaralı meslektaşları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Emniyet Müdürü Dinç, müdür yardımcıları ile birlikte olay yerine giderek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.