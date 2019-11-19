Son Dakika Haberleri: Motosikleti ile uyuşturucu getirirken yakalandı
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Motosikleti ile uyuşturucu getirirken yakalandı

6 saat önce

BOLU'dan aldığı uyuşturucu maddeleri motosikletle Düzce'ye getiren M.H. polisin operasyonu ile yakalandı.

Motosikleti ile uyuşturucu getirirken yakalandı, System.String[]

BOLU'dan aldığı uyuşturucu maddeleri motosikletle Düzce'ye getiren M.H. polisin operasyonu ile yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce'ye getiren M.H.'nin kullandığı motosikleti D-100 Karayolu Kaynaşlı kavşağında durdurdu. M.H.'nin üzerinde yapılan aramada 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan M.H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:35 Kaynak: DHA
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