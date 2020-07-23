Motosikleti ile yayaya çarpan belediye personeli yaşama tutunamadı - Son Dakika

Motosikleti ile yayaya çarpan belediye personeli yaşama tutunamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosikleti ile yayaya çarpan belediye personeli yaşama tutunamadı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula Belediyesi Fen İşleri biriminde çalışan 50 yaşındaki Hüseyin Gacar, sabah saatlerinde işe gitmek için Kula'ya bağlı kırsal Hacıtufan Mahallesi'ndeki ikametinden yola çıktı. 45 RA 9496 plakalı motosikleti ile Uşak istikametine seyir halinde olan Hüseyin Gacar, Hisarkapı Kavşağı'na yaklaştığında karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Kübra Coruk'a (23) çarptı. Motosiklet üzerinden savrulan Gacar, kafasını refüje çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Hüseyin Gacar, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Belediye personeli Gacar'dan gelen acı haber Kula'da üzüntüye sebep oldu.

Motosikletin çarptığı Kübra Coruk'un ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Motosiklet, Manisa, Sabah, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti ile yayaya çarpan belediye personeli yaşama tutunamadı - Son Dakika
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