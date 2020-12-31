Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar - Son Dakika

Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar

31.12.2020 12:10

Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar Motosiklet çalmaktan serbest kaldılar maskeden ve kısıtlamayı ihlalden ceza aldılar Güvenlik kameralarına maskesiz yakalandılar Manavgat'ta yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında şüpheliler adli kontrol...

Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar

Motosiklet çalmaktan serbest kaldılar maskeden ve kısıtlamayı ihlalden ceza aldılar

Güvenlik kameralarına maskesiz yakalandılar

ANTALYA - Manavgat'ta yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanması ve maskeleri olmaması nedeniyle 2 şüpheliye 4 bin 50' şer lira para cezası uygulandı.

İlk hırsızlık olayı 27 Aralık Pazar günü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde yaşandı. Kırlar Kasap isimli iş yerine ait 07 ALB 474 plakalı motosiklet, 1012 Sokakta bulunan pidecinin önünde park halindeyken, motosikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı.

Motosikleti elemanının pide salonuna uğradığı sırada üzerinde anahtarıyla kısa süreliğine bıraktığını belirten Ahmet Kır "Motosiklet adeta sır oldu uçtu. İş yerimizdeki güvenlik kamerasından baktığımızda bir başka motosikletle gelen 2 kişiden birisinin bizim motosikleti çalıştırıp kaçtığını gördük. Hemen polise haber verdik" dedi.

Hırsızlık olayından 2 gün sonra Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen Ahmet Kır, motosikletini cezaevinde birlikte yattığı M.T. isimli şahsın getirip kendisine teslim ettiğini, 2 kişinin kendisine gelerek motosikleti satmaya kalktıklarını, motosikleti tanıdığı için getirip kendisine teslim ettiğini söylediğini belirtti.

Polis peşini bırakmadı

Güvenlik kameralarından yola çıkan asayiş ekipleri, motosikleti sahibine teslim eden M.T. ve B.T. isimli şahıslar tarafından çalındığını belirledi. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanan M.T. ve B.T., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.T. ve B.T.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150, maske takmamaktan 900'er olmak üzere 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.

Şelale mahallesindeki park halindeki motosikleti çaldı

16 Aralık tarihinde Şelale Mahallesi 3567 Sokakta park halindeki 07 LJ 837 plakalı motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Büro ekipleri, motosikleti çalan M.A.'yı Şelale Mahallesinde motosikletle birlikte yakaladı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, M.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar
Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar

Sokağa Çıkma Yasağı, Para Cezası, Türk Lirası, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Maskesiz hırsızlar kısıtlama saatinde motosiklet çaldılar, 8 bin 300 TL ceza aldılar - Son Dakika
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