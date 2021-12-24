Kepez ilçesi Akdeniz 1 No'lu Sanayi Sitesi içinde dün gece meydana gelen kazada Bilal Zahir Başaran idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak reklam panosu ile elektrik panosu arasına girdi.
Başaran panoların arasına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Başaran'ın 2 hafta önce Antalya'ya kuzenlerini ziyarete geldiği öğrenildi.
İşte olay yerinden kareler;
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi - Son Dakika