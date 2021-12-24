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Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi - Son Dakika

Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi

24.12.2021 13:02

Antalya'da kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç, reklam panosu ile elektrik panosu arasında sıkışarak korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Akdeniz 1 No'lu Sanayi Sitesi içinde dün gece meydana gelen kazada Bilal Zahir Başaran idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak reklam panosu ile elektrik panosu arasına girdi.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Başaran panoların arasına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Başaran'ın 2 hafta önce Antalya'ya kuzenlerini ziyarete geldiği öğrenildi.

İşte olay yerinden kareler;

Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
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Antalya, Akdeniz, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi - Son Dakika
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