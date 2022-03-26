MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ - Son Dakika
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MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ

26.03.2022 09:05

MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİSoner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - FATİH'te, motosikletli, arkadaşının bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek yardım etmeye çalıştı.

MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) - FATİH'te, motosikletli, arkadaşının bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek yardım etmeye çalıştı. Motosikleti daha fazla itemeyen sürücü bu sefer de yolda bulduğu bez parçasını bozulan motosiklete bağlayıp çekerek yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye atan ve görenleri hayrete düşüren o anlar, DHA kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFL 097 plakalı motosiklet arızalandı. Sürücü, motosiklet kullanan arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. Yardıma gelen arkadaşı, bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek götürmeye çalıştı. Kısa bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü daha fazla ilerleyemeyince bu sefer de yoldan bulduğu bir bez parçasını bozulan motosiklete bağlayarak çekmeye çalıştı. Motosikletliler bu şekilde 10. Yıl Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine doğru gözden kayboldu. Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise DHA kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ
MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ
MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ
MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ
MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETİ ÖNCE AYAĞIYLA İTTİ SONRA BAĞLADIĞI BEZLE ÇEKTİ - Son Dakika


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