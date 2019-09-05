Son Dakika Haberleri: Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti...O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti...O anlar kamerada

1 saat önce

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti.

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti...O anlar kamerada

Şişli'de test ettikleri motosikleti çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir hırsız önce üzerine binerek test ettiği park halindeki motosikleti, arkadaşıyla birlikte çaldı. Hırsızların motosikletin kilidini kırarak çaldığı o anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki hırsız önce sokakta turladı. Ardından hırsızlardan biri apartman önünde zincirli halde bulunan motosikleti gözüne kestirerek yanına geldi. Üzerine binerek motosikleti test eden hırsız, götüremeyince diğer arkadaşını çağırmak için motosikletin yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte motosikletin yanına gelen hırsızlardan biri üzerine bindi, diğeri zinciri kırmaya çalıştı. Zincirin kırılmasıyla birlikte hırsız motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız ise geldiği motosikletle kaçtı.

Test ederek park halindeki motosikleti çalan hırsızlar kamerada

Hırsızların park halindeki motosikleti çaldığı anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde başlarında kask olan 2 hırsız park halindeki motosikletin yanına geliyor. Park halindeki motorun zincirini kıran hırsızlar daha sonra motoru sürükleyerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Halide Edip, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor
Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:47:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti...O anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]