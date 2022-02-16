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Motosikleti paramparça oldu, kendisi ölümden son anda kurtuldu! İşte o anlar - Son Dakika

Motosikleti paramparça oldu, kendisi ölümden son anda kurtuldu! İşte o anlar

16.02.2022 16:15

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde hemzemin geçitte yol alan motosiklet sürücüsü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motoru parçalanan adamın ölümden döndüğü anlar ise kameralara kaydedildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Auraiya bölgesindeki Achalda tren istasyonu yakınlarında motosikletli bir sürücü, hemzemin geçitte hızla gelen yolcu trenine çarpmaktan son anda kurtuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen seyir halindeki sürücü sol taraftan gelen treni fark ederek motosikletini durdurup koşarak raylardan kaçmaya çalıştı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Trenin motosiklete çarpmasıyla darbe alan şahıs yere düşerek yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan sürücü demiryolundan koşarak uzaklaştı. Sürücünün ışıkları beklemeden karşıya geçmeye çalıştığı için meydana geldiği tahmin edilen kazada, motosiklette büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

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India, Tren, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti paramparça oldu, kendisi ölümden son anda kurtuldu! İşte o anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikleti paramparça oldu, kendisi ölümden son anda kurtuldu! İşte o anlar - Son Dakika
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