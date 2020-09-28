Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü - Son Dakika

Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü

BURSA'da, kimliği belirsiz bir sürücü, motosikletini sırtüstü yatarak sürdü.

Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü, System.String[]

BURSA'da, kimliği belirsiz bir sürücü, motosikletini sırtüstü yatarak sürdü. Motosikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosikletin sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz sürücü, motosikletini, sırtüstü yatarak sürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücü seyir halindeki motosikletin sele kısmına sırtüstü yatmış halde görülüyor. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etmesine rağmen aynı şekilde yoluna devam ediyor.


Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü
Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü
Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü
Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikleti sırtüstü yatarak sürdü - Son Dakika

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