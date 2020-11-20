Motosikleti tamir etmek isterken yangın çıktı - Son Dakika

Motosikleti tamir etmek isterken yangın çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ferforje yapan tamirhanede patlama meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibinin motosikleti tamir etmek isterken patlama ardından da yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Elmalı Caddesinde ferforje işleri yapan Nuri T.'ye ait tamirhanede patlama meydana geldi. Mahalleli patlamanın yaydığı ses ile yangını fark edince Çaycuma İtfaiyesini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tamirhanedeki yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi uyguladı. İddialara göre Nuri T.'nin motosikleti tamir ederken aniden alev alması sonucu motorunda patlama ardından da yangın meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tuvalete saklanarak canını kurtaran Nuri T.'yi itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı adamın ilk tedavisini sağlık ekipleri olay yerinde yaparken itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede patlamanın motosikletten kaynaklandığını belirtti.