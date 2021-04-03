Motosikleti tek elle, yatarak kullandı! - Son Dakika

Motosikleti tek eliyle yatarak kullandı. şahit olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlginç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı.
Motosikletin üzerinde yatarak seyreden kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntünün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tespit e
dilmesi için çalışma başlattı.
-İHA-
Kaynak: İHA
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