Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA

24.04.2022 16:17

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti.

BURSA'da bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 100 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler İnegöl ilçesi, Bursa- Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 AC 4801 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit etti. Yakalanarak, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Kenan D.'ye (22), 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Koruyucu kask kullanmamak', 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' suçlarından toplam 859 TL cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
500
Son dakika: Tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada Son dakika: Tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim
16:25 HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | MOTOSİKLETİ ÜZERİNE YATARAK KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement