Adana'da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı

12.04.2023 10:08

Adana'da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı "Motosikleti yavaş sür" kavgasında 1 ölü, 7 yaralı Adana'da 'motosikleti yavaş sür' uyarısı ile iki aile arasında çıkan kavgada birinin ölümüne 7 kişinin ise yaralanmasına yönelik yapılan soruşturmada yakalanan 10 şüpheliden...

Adana'da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı

"Motosikleti yavaş sür" kavgasında 1 ölü, 7 yaralı

ADANA - Adana'da 'motosikleti yavaş sür' uyarısı ile iki aile arasında çıkan kavgada birinin ölümüne 7 kişinin ise yaralanmasına yönelik yapılan soruşturmada yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, 5 Nisan akşamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bekleyen Zeki A. (20), motosikletle önünden geçen Ferdi Ü'yü "motosikleti yavaş sür" diyerek uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından her iki taraf da yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında tekrardan başlayan tartışma bu sefer silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sırtından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki gruptan 7 yaralının tedavisi sürerken, olaya karışan 10 şüpheli de gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Can pazarına dönen kavga, 'Motosikleti yavaş sür' uyarısı yüzünden çıkmış Can pazarına dönen kavga, 'Motosikleti yavaş sür' uyarısı yüzünden çıkmış Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste
09:49 Oğuzhan Koç, başrolünde yer aldığı filmin galasına abartılı makyajıyla damga vurdu
09:43 Başrol olduğu filmin galasına katılan Oğuzhan Koç, abartılı makyajıyla dikkat çekti
09:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bir sıraladı! İşte AK Parti seçim beyannamesinin en çok konuşulan 5 maddesi
09:35 Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor
09:33 Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen müzakere! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya gelerek seçim güvenliği hakkında görüşecek
09:29 G.Saray'da beklenmedik ayrılık talebi! Mata, küme düşmek üzere olan takıma gitmek istiyor
09:28 Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi
09:27 Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile seçim güvenliğini konuşacaklar
09:20 Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin "provokasyon" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 10:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement