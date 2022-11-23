Trafik kurallarını hiçe saydı! Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 9 bin 563 lira ceza

Fethiye ilçesi Karaçulha çevre yolunda giden kasksız sürücü O.K., bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü, hem kendi hem de trafiktekilerin can güvenliğini tehlikeye attı.

EKİPLER DURDURUP 9 BİN 500 LİRA CEZA YAZDI

Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tehlikeli yolculuk, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. İlçe merkezinde polis ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsü O.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kurallara uymama' ve 'kask takmama' suçlarından toplam 9 bin 563 lira ceza kesildi.