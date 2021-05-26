Motosikletin 3 kadına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Fatma Yavuz, Sıdıka Gül ve Fidan Gül'e çarptı. Kazada yaralanan 3 kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan, kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.