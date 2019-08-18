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Motosikletin altında kalan yaşlı adam öldü

25 dakika önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Ahmet Şahin (76), tarlasını sulamaya giderken, kullandığı sepetli motosikletin devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Motosikletin altında kalan yaşlı adam öldü, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Ahmet Şahin (76), tarlasını sulamaya giderken, kullandığı sepetli motosikletin devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Simav- Selendi Karayolu Koval Dere mevkisinde meydana geldi. Simav'a bağlı Kuşu beldesinde oturan Ahmet Şahin, yönetimindeki plakasız sepetli motosikletiyle tartasını sulamaya giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şahin, yoldan çıkarak devrilen motosikletin altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ahmet Şahin, Selendi, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:38 Kaynak: DHA
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