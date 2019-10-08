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Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin bisikletliye çarpma anı kamerada

Motosikletin bisikletliye çarpma anı kamerada

53 dakika önce

Motosikletin bisikletliye çarpma anı kameradaMUĞLA - Bodrum'da bir motosikletle bisikletin çarpıştığı trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.

Motosikletin bisikletliye çarpma anı kamerada

MUĞLA - Bodrum'da bir motosikletle bisikletin çarpıştığı trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Artemis Caddesi'nde yaşandı. Artemis Caddesi üzerinde sol şeritten Garajaltı Kavşağı'na seyreden bir bisikletli, yolun sol kısmındaki otoparktan çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından sol şeride geçen motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bisikletinden savrulup düşen genç, hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza ise cadde üzerinde seyreden bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde motosikletin araçların arasından sol şeride geçmesi ve motosikleti son anda fark eden bisikletlinin motosiklete çarpıp düşmesi yer alıyor.

Motosikletin bisikletliye çarpma anı kamerada

Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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