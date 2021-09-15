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Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

15.09.2021 11:15
Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman uyruklu turist hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman uyruklu turist hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan eşi ve motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Lothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı. Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Lothar Detlef Loewe'den (62) acı haber geldi. Loewe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniyesine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Alman turistlerin yolun tamamen boşalmasını bekledikleri, tam yolun sonuna geldiklerinde aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin Alman turistlere çarparak asfalta savurduğu görüldü.

(Arif Kaplan-İHA)

Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

Manavgat, Antalya, turist, Alman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti - Son Dakika


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