Motosikletin çarptığı 4 çocuk babası öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken bir motosikletin çarptığı Yılmaz Gözübüyük (35), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Gözübüyük'e çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Gözübüyük, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yılmaz Gözübüyük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Gözübüyük'ün cansız bedeni, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.