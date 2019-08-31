Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2 saat önce
Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Fatma Deniz, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.
112 ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Deniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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