Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Yerel Haber

Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

2 saat önce

Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Fatma Deniz, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

112 ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Deniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışan annenin emsal 'kreş' davası: Mahkeme işvereni tazminata mahkum etti
Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu 2 bin 500 polis adayı alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]