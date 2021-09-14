Motosikletin çarptığı 4 çocuk babası adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosikletin çarptığı 4 çocuk babası adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk babası adam, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Gözübüyük'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen 4 çocuk babası Yılmaz Gözübüyük ile kendisine çarpan motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

4 çocuk babası hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza soncu ağır yaralanan Gözübüyük ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Dört çocuk babası Yılmaz Gözübüyük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yılmaz Gözübüyük'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.