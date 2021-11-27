Motosikletin çarptığı adam yaşama tutunamadı - Son Dakika

Motosikletin çarptığı adam yaşama tutunamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Hüsamettin Pamuksuz 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Hüsamettin Pamuksuz 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kdz. Ereğli'de 18 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çarşı merkezi istikametinden Bozhane mevkii istikametine seyir halinde olan Burak U. (26) idaresindeki 67 UE 102 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Hüsamettin Pamuksuz'a (66) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü düşüp yaralanırken, Hüsamettin Pamuk ise çarpmanın ardından aldığı darbe nedeniyle kafa travması geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hüsamettin Pamuksuz, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. - ZONGULDAK

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