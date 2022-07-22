Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Mehmet Can Taştan idaresindeki 44 HB 127 plakalı motosiklet sürücüsü, Erkenek Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Birsen Özdemir'e çarptı. Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Doğanşehir, Erkenek, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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