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Motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza; Karaçulha Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Anıl C. (16) idaresindeki 48 H 6389 plakalı motosiklet, yol kenarında oynayan Ömer Kavgacı'ya (4) çarptı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan motosiklet sürücü Anıl C. Fethiye Devlet Hastanesine, ağır yaralan Kavgacı da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.


Ağır yaralanan Kavgacı, hastanedeki müdahalelerin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgacı'nın ambulansta yolda giderken hayatını kaybetti. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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