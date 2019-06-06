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Motosikletin çarptığı çocuk öldü, mahalleli isyan etti

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ömer Nar, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Motosikletin çarptığı çocuk öldü, mahalleli isyan etti, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ömer Nar, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından toplanan mahalleli, yolda üst geçit olmamasına tepki gösterdi.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Kardeşi Hamza ve amcasının oğlu Eyüp ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Nar, M.Y. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram nedeniyle kardeşi ve amcasının oğluyla birlikte gezen küçük çocuğun ölümü büyük üzüntü yarattı.
MAHALLELİDEN ÜST GEÇİT TEPKİSİ
Kazanın ardından Körfez Vanlılar Derneği'nde toplanan mahalleli, küçük çocuğun hayatını kaybettiği yolda çok sayıda kaza meydana geldiğini ve tüm taleplerine rağmen bir üst geçit yapılmadığını ileri sürerek, olaya tepki gösterdi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:16 Kaynak: DHA
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