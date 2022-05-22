MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ

22.05.2022 15:05

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz (47) yaşamını yitiridi, sürücü yaralandı.

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz (47) yaşamını yitiridi, sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaz'a çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmaz'ı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Elif Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melih İ.?nin ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Nevşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Elif Yılmaz (47) için görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. 23 yıllık hemşire Yılmaz için düzenlenen törene mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Elif Yılmaz'ın eşi Yüksel Yılmaz taziyeleri kabul etti. Hastanede düzenlenen törenin ardından 2 çocuk annesi Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi.

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ELİF HEMŞİRE, HAYATINI KAYBETTİ

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Nevşehir'de motosikletin çarptığı hemşire hayatını kaybetti Nevşehir'de motosikletin çarptığı hemşire hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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