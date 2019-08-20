Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı kadın hayat mücadelesine devam ediyor
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Motosikletin çarptığı kadın hayat mücadelesine devam ediyor

39 dakika önce

Sinop'ta geçen hafta motosikletin çarptığı Aysel Korkmaz, yaşam mücadelesine devam ediyor.

Motosikletin çarptığı kadın hayat mücadelesine devam ediyor, System.String[]
Sinop'ta geçen hafta motosikletin çarptığı Aysel Korkmaz, yaşam mücadelesine devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta geçen Perşembe'nin ilk saatlerinde Gelincik Mahallesi'nde E.Ö. idaresindeki motosikletli, o sırada çöp atmak için evinden çıkan Aysel Korkmaz'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Korkmaz'a yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Korkmaz'ın, 5 gündür yoğun bakımda makineye bağlı ilaç destekleri ile yaşam mücadelesine devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aysel Korkmaz'ın eşi Mücahit Korkmaz, "Eşim makineye bağlı yaşıyor. Allah'tan umut kesilmez, bekliyoruz" dedi. - SİNOP
Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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