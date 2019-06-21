Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı kadın metrelerce havaya fırladı
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Motosikletin çarptığı kadın metrelerce havaya fırladı

2 saat önce

Sarıyer'de iş yerinden çıkan orta yaşlı bir kadına hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı.

Sarıyer'de iş yerinden çıkan orta yaşlı bir kadına hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düşen talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşana kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay,geçtiğimiz günlerde Sarıyer Kireçburnu mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,12.00 sıralarında iş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen bir kadına motosiklet çarptı. Orta yaşlı kadın, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, kadının ve motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının iş yerinden çıkarak yolun karşına geçmeye çalıştığı görülüyor. Kadın tam geçerken hızla gelen bir motosikletin çarptığı görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşlarında kadının yardımına koştuğu görülüyor.
(Murat Horoz/İHA)
Motosikletin çarptığı kadın metrelerce havaya fırladı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Sarıyer, Güncel
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