Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
15.03.2021 10:50
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yapan ve eve dönmek için karşıdan karşıya geçen Sultan M. isimli kadına, Nur Muhammed Ç. idaresindeki 34 AF 4273 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sultan M. yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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