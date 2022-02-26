Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

26.02.2022 16:48
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.K.'ya (58) motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

YORUMLAR
500
Milletvekili Kavuncu'dan 'Diyanet Akademisi' kanun teklifine ilişkin açıklama Milletvekili Kavuncu'dan 'Diyanet Akademisi' kanun teklifine ilişkin açıklama Köy muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti Köy muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement