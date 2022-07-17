Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

17.07.2022 16:39
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ş. (27), idaresindeki 02 DC 598 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ayşegül Y'ye (49), çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ş., ile yaya Ayşegül Y., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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