Yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisine motosiklet çarpttı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Sultan Karahan (41) motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü ise kazada yaralanınca hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 07.45 sıralarında, Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sefa Çegeli (42) idaresindeki 20 AEP 952 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sultan Karahan'a çarptı. Sultan Karahan kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ise yarandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çegeli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karahan'ın cesedi ise, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.