Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
33 dakika önce
Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı bekçi tedavi altına alındı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:33 Kaynak: AA
'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı bekçi tedavi altına alındı. Namık Kemal
Mahallesi Kıyı Boyu Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, plakasız bir motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, bekçi Akın Küçük'e çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akın Küçük, Seyhan
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
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