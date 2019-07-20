Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
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Motosikletin çarptığı kişi yaralandı

33 dakika önce

Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı bekçi tedavi altına alındı.

Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı bekçi tedavi altına alındı.
Namık Kemal Mahallesi Kıyı Boyu Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, plakasız bir motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, bekçi Akın Küçük'e çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akın Küçük, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Motosikletin çarptığı kişi yaralandı
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:33 Kaynak: AA
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