İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı.
T.B'nin (15) kullandığı 27 SP 924 plakalı motosiklet, Hatay Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Abbas El Halil'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Halil, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı adam, İslahiye'deki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Motosikletin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika