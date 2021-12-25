Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı - Son Dakika

Tokat'ta motosikletin çarptığı sokak köpeği, sedye ile veteriner hekime götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Behzat Bulvarı Çekenli İş Merkezi yanındaki kavşakta meydana geldi. Kurye Muhammed Tayyip Güleç (21) önüne aniden çıkan sokak köpeğine motosikletle çarptı. Kurye yere düşerek yaralanırken, köpek de çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaldırımda yardım bekleyen köpek için ise polis ekipleri seferber oldu. Kaza mahallinin yakınlarında bulunan bir veteriner hekimle irtibata geçildi. Sedyeye alınan köpek, bir polis memuru ile klinik çalışanı tarafından taşındı. Yaralı köpek, veteriner kliğinde tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT