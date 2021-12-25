Üye Girişi
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı - Son Dakika

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı

25.12.2021 11:05
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı

Tokat'ta motosikletin çarptığı sokak köpeği, sedye ile veteriner hekime götürüldü.

Tokat'ta motosikletin çarptığı sokak köpeği, sedye ile veteriner hekime götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Behzat Bulvarı Çekenli İş Merkezi yanındaki kavşakta meydana geldi. Kurye Muhammed Tayyip Güleç (21) önüne aniden çıkan sokak köpeğine motosikletle çarptı. Kurye yere düşerek yaralanırken, köpek de çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaldırımda yardım bekleyen köpek için ise polis ekipleri seferber oldu. Kaza mahallinin yakınlarında bulunan bir veteriner hekimle irtibata geçildi. Sedyeye alınan köpek, bir polis memuru ile klinik çalışanı tarafından taşındı. Yaralı köpek, veteriner kliğinde tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı
Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı

YORUMLAR
500

Veteriner, Köpek, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı - Son Dakika


Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı         
10:57
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı         
10:50
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı         
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:36 Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
10:34 Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti
10:28 "Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş
10:18 Bakan Nebati: Geliyor Hazine ve Maliye'nin sopası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement