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Motosikletin çarptığı köpek telef oldu

59 dakika önce

Gaziantep İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı köpek telef oldu.

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Gaziantep İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı köpek telef oldu. Motosiklet sürücüsünün burnunun bile kanamadığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı


Kaza, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi Huzurluyayla Caddesi Altınüzüm Aile Sağlığı Merkezi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Çöp varilinde yiyecek arayan bir sokak köpeğine yoldan hızla geçen bir motosiklet çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletin kaza anında savrularak yerde sürüklendiği ve sürücüsünün kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi. Kazada köpek ise telef oldu.


Görgü tanıkları, kazayı yapan sürücünün köpeğin başında bir süre durup yardım etmeye çalıştığını, köpeğin telef olduğu kanaatine vardıktan sonra ise motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığını belirtti.


Kaza anı saniye saniye görüntülendi


Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrasında bir vatandaşın telef olan köpeği yerden alarak çöp variline atması da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Kazayı gören mahalle sakinlerinden Hüseyin Durdu isimli çocuk, "Biz bu köpeği çok seviyorduk. Öldüğünü görünce çok ağladım. Bu caddede araçlar zaten çok hızlı gidiyor, hız kesici yapılması ya da başka çözümün bulunması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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