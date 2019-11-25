Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı Ömer, başka hastaneye sevk edilirken öldü
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Motosikletin çarptığı Ömer, başka hastaneye sevk edilirken öldü

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında oynarken, motosikletin çarptığı Ömer Kavgacı (4), ağır yaralandı.

Motosikletin çarptığı Ömer, başka hastaneye sevk edilirken öldü, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında oynarken, motosikletin çarptığı Ömer Kavgacı (4), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kavgacı, buradaki ilk müdahale sonrası ambulansla başka hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Karaçulha Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Anıl C. (16) yönetimindeki 48 H 6389 plakalı motosiklet, yol kenarında oynayan Ömer Kavgacı'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin devrilmesiyle yaralanan Anıl C., sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ömer Kavgacı ise özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Kavgacı'nın sevkine karar verildi. Ömer Kavgacı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Fethiye, Polis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:53 Kaynak: DHA
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