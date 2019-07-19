Motosikletin çarptığı Özbek turist hayatını kaybetti
19 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbek turist yaşamını yitirdi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:04 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde motosikletin çarptığı Özbek turist
yaşamını yitirdi.
Batuhan Arıkan (19) yönetimindeki 07 S 5635 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi
D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Özbek turist Zakhid Khaknazarov'a (82) çarptı.
Kazada Özbek turist hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Alaaddin Keykubat
Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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