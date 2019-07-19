Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı Özbek turist hayatını kaybetti
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Motosikletin çarptığı Özbek turist hayatını kaybetti

19 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbek turist yaşamını yitirdi.

Motosikletin çarptığı Özbek turist hayatını kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbek turist yaşamını yitirdi.
Batuhan Arıkan (19) yönetimindeki 07 S 5635 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Özbek turist Zakhid Khaknazarov'a (82) çarptı.
Kazada Özbek turist hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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