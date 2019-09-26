Motosikletin çarptığı sokak köpek telef oldu, o anlar kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep İslahiye İlçesinde motosikletin, köpeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada köpek telef oldu. motosiklet sürücüsünün burnu bile kanamadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep in İslahiye İlçesi Altınüzüm Mahallesi Huzurluyayla caddesi Altınüzüm Aile Hekimliği binası önünde akşam geç saatlerde çöp varilinde yiyecek arayan bir sokak köpeğine yoldan hızla geçen bir motosiklet çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenmeyen motosikletin kaza anında savrularak, yerde sürüklendiği ve sürücüsünün ise burnu bile kanamadan kazadan kurtulduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları kazayı yapan sürücünün köpeğin başında bir süre durup yardım etmeye çalıştığı ve köpeğin telef olduğu kanaatine vardıktan sonra ise motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Kaza anı saniye saniye görüntülendi

meydana gelen kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrasında ise kazayı gören bir vatandaşın ise telef olan köpeği yerden alarak çöp variline atması da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazayı gören mahalle sakinlerinden Hüseyin durdu isimli çocuk, "Biz bu köpeği çok seviyorduk. Öldüğünü görünce çok ağladım.Bu caddede araçlar zaten çok hızlı gidiyor. hız kesici yapılması yada başka çözümün bulunması gerekiyor" diye konuştu.