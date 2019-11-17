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Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken, önce motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği Nazik Daban (66) yaşamını yitirdi.

Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken, önce motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği Nazik Daban (66) yaşamını yitirdi.

Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H.D.'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı. Kazanın şiddetiyle karşı şeride fırlayan Nazik Daban'ın üzerinden, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil geçti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Burak H.D. ise metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nazik Daban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Nazik Daban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna konuldu.

Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
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