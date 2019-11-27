Motosikletin çarptığı yaşlı kadın 72 gün sonra öldü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, 72 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre İzmit Tavşantepe Caddesi'nde bir evde yaşayan Pembe Akın'a (64), 16 Eylül günü cadde üzerinde yürüdüğü esnada, motosiklet çarptı. Çarpma sonrası ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 72 gündür burada tedavisi süren Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Akın'ın cenazesi Kalemci Köy Camisinde kılınan öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa defnedildi. - KOCAELİ