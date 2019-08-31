Motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü
3 saat önce
Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:26 Kaynak: AA
Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatma Deniz, (81) dün merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çalışan annenin emsal 'kreş' davası: Mahkeme işvereni tazminata mahkum etti Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu 2 bin 500 polis adayı alınacak