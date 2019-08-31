Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü
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Motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü

3 saat önce

Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü, System.String[]

Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fatma Deniz, (81) dün merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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