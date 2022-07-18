Kaza, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.'nin kullandığı 71 AHC 517 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki S.Ç.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.H. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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